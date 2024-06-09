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Американский аналитик Макс Бергман заявил, что США давно хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния России. Он заявил об этом в интервью CBS, опубликованном на YouTube.
По мнению эксперта, конфликт на Украине позволил Вашингтону реализовать этот план. Он напомнил, что большинство стран тратят на оборону более 2% своего ВВП.
Аналитик предположил, что перспектива переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом поставит Европу в трудное положение. Он пришел к выводу, что как только США выйдут из конфликта с Россией, в Европе начнется хаос.
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«Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения», – отметил он.
Аналитик предположил, что перспектива переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом поставит Европу в трудное положение. Он пришел к выводу, что как только США выйдут из конфликта с Россией, в Европе начнется хаос.
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Александр Климов