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Запад получил от Путина жёсткий сигнал из-за эскалации конфликта на Украине

DE: Путин предупредил Запад о последствиях эскалации конфликта на Украине
01 июня 2024, 11:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил жёсткий сигнал Западу по поводу эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Daily Express.
В публикации отмечается, что российский лидер сделал серьёзное и жёсткое предупреждение западным странам в связи с эскалацией украинского конфликта. Он подчеркнул, что это может повлечь за собой глобальные последствия.

Издание пишет, что такое заявление Путин сделал в ходе пресс-конференции в Ташкенте, где он, помимо прочего, затронут вопрос роли НАТО в Европе.



В частности, Путин заявлял, что страны-члены НАТО должны отдавать себе отчёт, осознавая, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинским войскам наносить удары натовским оружием по территории России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Украина уже предпринимала попытки нанесения ударов по целям в России американским оружием.

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#обстрел
Украина и Европа просят США разрешить ВСУ обстреливать всю Россию
Politico: Украина и Европа просят США разрешить ВСУ наносить удары по всей РФ
01 июня 2024, 12:06

Фото: iStock/Photoboyko

Европа и Украина просят США разрешить ВСУ атаковывать всю территорию России. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что европейские и украинские чиновники требуют от президента США Джо Байдена снятия ограничений на обстрел киевскими войсками всей территории России.

При этом издание отмечает, что такие обстрелы уже ведутся.

Ранее стало известно, что Байден позволил Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по российским регионам, угрожающим Харьковской области. При этом был оставлен в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

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#украина
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#обстрел
#россия
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Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии
Ветеран из США Кон: приглашение РФ в Нормандию было бы жестом доброй воли
01 июня 2024, 11:49

Фото: iStock/Racide

Приглашение России на празднование 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли. Об этом сообщил ветеран из США Фрэнк Кон в беседе с РИА Новости.
Полковник в отставке убеждён, что приглашение российской делегации на празднование этой значимой даты было бы жестом доброй воли, даже несмотря на то, что СССР не принимал участия в этой военной операции.

Однако он добавил, что в этом году этого определенно не будет.

По словам Кона, ветераны Второй мировой войны из США и России способны внести вклад в налаживание разрушенных политических отношений между своими странами. Он убеждён, что они могут устранить нанесённый политиками обоих государств урон. При этом он уточнил, что для налаживания отношений важно дождаться затишья бурь.

Подчеркнём, что в апреле 1945 года Кон участвовал в легендарной встрече советских и американских войск на Эльбе.

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#сша
#россия
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#политика
#ветераны
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В ФРГ объяснили отказ Шольца поставлять Украине Taurus
Funke: Шольц не хочет поставлять Украине Taurus из страха потерять авторитет
01 июня 2024, 11:42

Фото: пресс-служба правительства Германии

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Funke поделилась предположениями о том, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.
По ее мнению, это связано с боязнью Шольца потерять авторитет. Штрак-Циммерманн напомнила, что прежде он уже поддавался влиянию, когда обсуждался вопрос передаче Украине танков Leopard. Тогда Шольц не отстоял свою позицию и воспринял это как потерю авторитета, уверена глава комитета бундестага по обороне.

Поэтому в этот раз канцлер ФРГ твердо настоял на своем решении в вопросе поставок Taurus, заключила Штрак-Циммерманн.

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#украина
#фрг
#шольц
#рф
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Названо число избирателей, отвернувшихся от Трампа после приговора суда
Reuters: 10% республиканцев отвернулись от Трампа после приговора суда присяжных
01 июня 2024, 11:35

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

От кандидата в президенты США Дональда Трампа, которому суд присяжных вынес обвинительный приговор, может отвернуться до 10% избирателей-республиканцев. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством Reuters и компанией Ipsos.
Отмечается, что каждый десятый зарегистрированный избиратель-республиканец заявил, что не станет голосовать за Трампа после его осуждения.

Одновременно с этим его соперник Джо Байден пока не демонстрирует какого-либо заметного лидерства. Он опережает Трампа лишь в пределах статистической погрешности (41% и 39% соответственно).

Опрос также показал, что порядка 10% поддержали был независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, а ещё 20% ещё не определились со своим выбором.

Избиратели заявили, что главным недостатком Трампа является возможность его осуждения и тюремного заключения, а Байдена – преклонный возраст (81 год) и поддержка Израиля в его войне с палестинским движением ХАМАС.

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#дональд трамп
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#президент
#сша
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Лукашенко дал совет Пашиняну в день его рождения
Лукашенко в поздравлении Пашиняну призвал его следовать народной дипломатии
01 июня 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил с днем рождения премьера Армении Никола Пашиняна. На сайте пресс-службы президента размещён текст поздравления коллеги.
Лукашенко назвал Пашиняна опытным политиком и отметил, что неоднократно убеждался в том, что в международных отношениях необходимо соблюдать дипломатию.

Президент Белоруссии также добавил, что в настоящее время между государствами имеются наработки, которые позволят открыть дополнительные возможности для развития торговых и экономических отношений.

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#армения
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Дума Тюмени сняла полномочия с мэра города Руслана Кухарука
Тюменская гордума прекратила полномочия Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО
01 июня 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Полномочия мэра Руслана Кухарука сложены депутатами Тюменской городской думы.
Такое решение они приняли на внеочередном заседании гордумы 1 июня.

Напомним, прежде депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Тюмени. Избрание нового градоначальника запланировано на 27 июня. Временно исполняющим обязанности главы Тюмени стал Петр Вагин. Он является замглавы города.

Руслан Кухарук теперь будет занимать пост врио губернатора ХМАО. Его переход на новую должность прокомментировал бывший мэр Тюмени, депутат Степан Киричук. Он назвал Кухарука победителем и пожелал ему всего хорошего на новом посту.

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#тюмень
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Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств поставок оружия из Китая в РФ
01 июня 2024, 10:01

Фото: iStock/sinonimas

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств того, что из Китая в Россию якобы поставляется оружие. Об этом Боррель сообщил в ходе саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.
Примечательно, что со стороны Великобритании неоднократно звучали необоснованные обвинения в сторону Москвы и Пекина о поставках вооружений. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс ранее сообщил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают «доказательствами» по данному вопросу, однако никаких подробностей приведено не было.

Боррель отметил, что Китай обязался не поставлять оружие РФ.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. ​По его мнению, противостояние КНР планируется в ​вопросах торговли и безопасности.

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#сша
#оружие
#китай
#посол
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#минобороны
#рф
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Стало известно, как Киев отреагировал на удары ВС РФ по военным объектам в Харькове
Ганчев: Украинские силовики вывозят архивы из Харькова и других городов региона
01 июня 2024, 09:48

Фото: iStock/Jakub Laichter

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские силовики вывозят из Харькова и некоторых регионов Харьковской области архивы и личные дела сотрудников, приводит его слова РИА Новости.
Такие действия обусловлены успешными ударами ВС РФ по военным объектам в Харькове.

По словам Ганчева, в регионе наблюдается отток властей. Так же, как раньше силовики вывозят дела личного состава западнее.

Прежде сообщалось, что ВС РФ достигли значительного успеха на харьковском направлении. Российской армии удалось выровнять линию фронта и уничтожить переправу ВСУ в Купянском районе.

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#харьков
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На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в Запорожье
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объекта энергетики региона
01 июня 2024, 08:51

Фото: iStock/Leonid Ikan

В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил назначенный Киевом глава региональной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Федоров отметил, что регион подвергся массированной атаке, что привело к разрушениям. В результате происшествия никто не пострадал. Прежде сообщалось, что движение в районе ДнепроГЭС было приостановлено после раздавшихся в регионе взрывов.

Причиной инцидента мог стать ракетный удар, сообщили власти.

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