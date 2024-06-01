Запад получил от Путина жёсткий сигнал из-за эскалации конфликта на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин направил жёсткий сигнал Западу по поводу эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Daily Express.
В публикации отмечается, что российский лидер сделал серьёзное и жёсткое предупреждение западным странам в связи с эскалацией украинского конфликта. Он подчеркнул, что это может повлечь за собой глобальные последствия.
Издание пишет, что такое заявление Путин сделал в ходе пресс-конференции в Ташкенте, где он, помимо прочего, затронут вопрос роли НАТО в Европе.
В частности, Путин заявлял, что страны-члены НАТО должны отдавать себе отчёт, осознавая, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинским войскам наносить удары натовским оружием по территории России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Украина уже предпринимала попытки нанесения ударов по целям в России американским оружием.
Читайте также:
Столтенберг подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям на территории РФ
Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала применение оружия Киевом
Пентагон обвинил Россию в украинском кризисе и не признал ответственность НАТО
Издание пишет, что такое заявление Путин сделал в ходе пресс-конференции в Ташкенте, где он, помимо прочего, затронут вопрос роли НАТО в Европе.
В частности, Путин заявлял, что страны-члены НАТО должны отдавать себе отчёт, осознавая, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинским войскам наносить удары натовским оружием по территории России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Украина уже предпринимала попытки нанесения ударов по целям в России американским оружием.
Читайте также:
Столтенберг подтвердил, что поддерживает удары ВСУ по целям на территории РФ
Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала применение оружия Киевом
Пентагон обвинил Россию в украинском кризисе и не признал ответственность НАТО
Анастасия Чинкова