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Многие западные страны стремятся начать мировую войну, которая уничтожит Польшу, заявил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.
По мнению журналиста, мир подходит к тонкой грани. Он подчеркнул, что Запад превратился в диктатуру и теперь является наднациональным полицейским государством, навязывающим свою волю. Ястржембский добавил, что богатые и влиятельные люди ищут способы предотвратить крах мировой финансовой системы.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не увидел эскалации конфликта в разрешении Киеву бить западным оружие вглубь территории России.
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«Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию», – предупредил автор материала.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не увидел эскалации конфликта в разрешении Киеву бить западным оружие вглубь территории России.
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Александр Климов