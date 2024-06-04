Шольц не увидел эскалации в разрешении бить западным оружием по РФ

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Разрешение применять переданное Украине оружие для ударов по территории РФ не приведет к дальнейшей эскалации, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Об этом сообщает Rheinische Post. Шольц привёл в пример слова президента США Джо Байдена, который сказал, что вопрос стоит лишь в том, чтобы можно было защитить такие крупные города, как, к примеру, Харьков.
По словам Шольца, решение о предоставлении разрешения Вооружённым силам Украины принималось взвешенно и в консультациях с партнерами.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что партнёрам Украины следует подумать о последствиях передачи стране дальнобойных вооружений.
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По словам Шольца, решение о предоставлении разрешения Вооружённым силам Украины принималось взвешенно и в консультациях с партнерами.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что партнёрам Украины следует подумать о последствиях передачи стране дальнобойных вооружений.
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Алёна Самарева