Аналитик Юшков объяснил исключение со стороны США в санкциях против РФ

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Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США сделали ряд исключений в санкциях против России ради энергетики.
«Здесь речь идёт даже не о снятии санкций, а о традиционной практике США — введении исключений из-под санкций. Они выдают так называемые генеральные лицензии: ввели какие-то санкции против банка, а дальше выдают лицензию, что с ним сотрудничество запрещено, но по вопросу оплаты энергоносителей и всего, что касается энергетики, ему деньги переводить можно и от него деньги получать можно», — пояснил в беседе с RT Юшков.
Он заметил, что санкционный режим против нашей страны не отменяется, а приостанавливается действие санкций на какой-либо конкретный срок и по отдельным видам деятельности.
Издание Pravda.Ru также считает, что санкции со стороны США в отношении России могут быть смягчены с президентством Дональда Трампа. Это объясняется экономическими интересами Вашингтона: отрицательный торговый баланс с ЕС и Китаем, стремление сделать условия для американских торговли и бизнеса более лёгкими.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что все предложения США по Украине, представленные в статье Time, выглядят как пародия на все условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным.
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