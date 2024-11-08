В США состоится народный марш на Вашингтон перед вступлением Трампа в должность

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Активисты устроят «народный марш на Вашингтон» перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа, информирует The Wahington Post, сославшись на организаторов предстоящего шествия.
«Десятки тысяч людей ожидаются в Вашингтоне <…>, чтобы выразить протест избранному президенту Дональду Трампу и приоритетам его политики <…> Демонстрация, получившая название "Народный марш на Вашингтон", запланирована на 18 января <…> Ее организуют ведущие организации, занимающиеся вопросами гражданских прав, расовой справедливости и репродуктивного здоровья», — сказано в материале.
Авторы статьи подчеркнули, что, по оценкам организаторов, в мероприятии поучаствуют примерно полсотни тысяч человек.
Трампа избрали от Республиканской партии США в минувший вторник, 5 ноября. Его оппоненткой была экс-генпрокурор Калифорнии Камала Харрис от партии Демократов. Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.
Перед этим на Западе рассказали, что на самом деле имел в виду Трамп, говоря о завершении конфликта на Украине.
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