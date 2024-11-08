Политолог Светов назвал пародией предложения США по Украине

Фото: iStock/Ruma Aktar
Политолог Юрий Светов заявил, что все предложения США по Украине, представленные в статье Time, выглядят как пародия на все условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным.
«Мы говорим о территориях, на которых прошёл референдум, — это территории РФ. Нам отвечают, что будет признан контроль РФ над их частью. Мы говорим о том, что военные действия будут прекращены и должна быть демилитаризация Украины, а они говорят, что останавливаются боевые действия по линии соприкосновения и создаётся демилитаризованная зона. Мы требуем, чтобы Украина не была в НАТО. Они отвечают, что на 20 лет Украина заморозит свою заявку на вступление в НАТО. Все ответы на предложения Путина выглядят как пародия», — пояснил в беседе с RT Светов.До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в данный момент рано говорить о потеплении в отношениях США и России. Он отметил, что пока никаких конкретных шагов сторонами не сделано.
«Но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.
Ранее сообщалось, что офис Владимира Зеленского хочет сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его вступления в должность.
Читайте также:
В Раде обратились к Трампу за помощью в прекращении диктатуры на Украине
Выяснилось, чего хочет добиться офис Зеленского до инаугурации Трампа
Путин заявил, что новые границы Украины определят жители новых территорий РФ
Мелисса Тимофеева