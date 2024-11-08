В Раде обратились к Трампу за помощью в прекращении диктатуры на Украине

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К новоизбранному американскому лидеру Дональду Трампу за помощью в прекращении «диктатуры и беззакония» в украинской республике обратился нардеп Верховной рады Евгений Шевченко. Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.
«Написал письмо Дональду Трампу и (кандидату в вице-президенты США Джей-Ди) Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины», — гласит публикация Шевченко.Он подчеркнул, что скоро внесет в парламент инициативу, направленную прекратить политические преследования нардепов. Шевченко резюмировал, что киевский режим должен «оставить в покое» простых украинцев, а также общественников, которых преследуют «только за их убеждения».
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