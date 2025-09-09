Аналитик Жанвье: Макрон сделает всё возможное, чтобы остаться у власти

09 сентября 2025, 16:10

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Французский лидер Эммануэль Макрон сделает всё возможное, чтобы остаться на посту президента страны. В этом уверен политический обозреватель Клод Жанвье.





Ранее argumenti.ru сообщали, что немецкая газета Berliner Zeitung написала о политической несостоятельности Макрона, которая ввергает Европу в хаос. По мнению авторов статьи, французский лидер является «хромой уткой» и ему следует покинуть занимаемый пост.





«Франция продолжает шататься — с неопределённым исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос», — приводит издание слова из публикации немецкой газеты.

«Однако главой Конституционного совета Франции является давний друг Макрона Ришар Ферран, поэтому ничего нельзя исключать», — отметил обозрватель.