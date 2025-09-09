«Франция устала от восьмилетнего позора»: Володин обрушился с критикой на Макрона
Володин: Макрон будет любыми способами цепляться за власть
Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявив, что тот «будет стремиться цепляться за власть любыми способами». Об этом он написал в мессенджере Max.
По мнению российского парламентария, за восемь лет правления Макрон довёл страну до серьёзного социально-экономического и политического кризиса.
«Жители Франции устали от восьмилетнего позора», – подчеркнул Володин.Депутат добавил, что действия французского лидера вызвали массовое разочарование у населения. По его словам, Макрон окончательно потерял доверие граждан, занявшись вмешательством во внутренние дела других государств и борьбой за личное влияние в Евросоюзе, вместо того чтобы решать внутренние проблемы страны.
Критике подверглось и экономическое положение Франции. По данным BFM, госдолг страны достиг рекордных 3,4 триллиона евро, что составляет примерно 114% ВВП. Экономика при этом балансирует на грани стагнации, а социальное напряжение в обществе усиливается.
Володин отметил, что попытки Макрона сохранить власть и влияние могут привести к ещё большей дестабилизации как внутри Франции, так и в европейском регионе в целом.