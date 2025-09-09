«Франция устала от восьмилетнего позора»: Володин обрушился с критикой на Макрона

09 сентября 2025, 10:37

Володин: Макрон будет любыми способами цепляться за власть

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявив, что тот «будет стремиться цепляться за власть любыми способами». Об этом он написал в мессенджере Max.





По мнению российского парламентария, за восемь лет правления Макрон довёл страну до серьёзного социально-экономического и политического кризиса.





«Жители Франции устали от восьмилетнего позора», – подчеркнул Володин.