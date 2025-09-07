«Нашел удобную ширму»: Макрона пристыдили за обвинение РФ во всех проблемах Франции
AgoraVox: Макрон избегает ответственности и обвиняет РФ во всех проблемах Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон возлагает ответственность за все проблемы своей страны на Россию. Об этом пишет издание AgoraVox.
В материале утверждается, что французский лидер вновь пытается убедить граждан в существовании российской угрозы. При этом автор статьи указывает, что так называемое «российское вмешательство» не имеет никакого отношения к бюджетному дефициту, кризису в системе образования и другим внутренним трудностям Франции.
По мнению обозревателя, Макрон на протяжении восьми лет правления «вел страну к хаосу и катастрофе», на самом деле винить в своих бедах французы должны именно его.
Захарова раскрыла цель «топорного вброса» о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен на фоне саммита ШОС
«Это пресловутое вмешательство (якобы со стороны РФ) обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — отмечает AgoraVox.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснял, что у РФ отсутствуют планы по нападению на страны НАТО.
4 сентября «Радио 1» писало о том, что глава евродипломатии Кая Каллас вдруг осознала неизбежность краха так называемых «правил», выдуманных коллективным Западом для оправдания своей гегемонии. После она впала в истерику.
Такую реакцию у Каллас вызвали итоги саммита ШОС в Китае, пояснял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.