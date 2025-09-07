07 сентября 2025, 00:59

AgoraVox: Макрон избегает ответственности и обвиняет РФ во всех проблемах Франции

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эммануэль Макрон возлагает ответственность за все проблемы своей страны на Россию. Об этом пишет издание AgoraVox.





В материале утверждается, что французский лидер вновь пытается убедить граждан в существовании российской угрозы. При этом автор статьи указывает, что так называемое «российское вмешательство» не имеет никакого отношения к бюджетному дефициту, кризису в системе образования и другим внутренним трудностям Франции.



По мнению обозревателя, Макрон на протяжении восьми лет правления «вел страну к хаосу и катастрофе», на самом деле винить в своих бедах французы должны именно его.





«Это пресловутое вмешательство (якобы со стороны РФ) обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами», — отмечает AgoraVox.