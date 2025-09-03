Анатолий Вассерман: СССР получил от Финляндии все, что было в требованиях

03 сентября 2025, 13:02

Анатолий Вассерман (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о якобы победе страны над Советским Союзом в 1944 году. Он напомнил о передаче земель СССР на севере Карелии еще в 1939 году.





В беседе с NEWS.ru Вассерман отметил, что Советский Союз еще в 1939 году получил от Финляндии всё, что было предусмотрено в требованиях, взамен пообещав изрядные земли на севере Карелии. При этом последние СССР не отдал после поражения в войне.





«Мы требовали себе только выборгский регион и ничего сверх того. Но те земли, которые мы предлагали Финляндии в порядке компенсации в мирных переговорах, мы, естественно, не отдали им после их поражения в войне. Так спрашивается, кто же все-таки в этой войне проиграл, а кто победил», — задался вопросом Вассерман.