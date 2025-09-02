В Финляндии высказали опасение насчет Запада и ШОС

02 сентября 2025, 17:41

Стубб опасается, что Запад может проиграть ШОС

Фото: istockphoto/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб 2 сентября выразил тревогу, что Запад потеряет позиции, если не выстроит более действенное взаимодействие с Глобальным Югом.