В Финляндии высказали опасение насчет Запада и ШОС
Президент Финляндии Александр Стубб 2 сентября выразил тревогу, что Запад потеряет позиции, если не выстроит более действенное взаимодействие с Глобальным Югом.
На совместной пресс‑конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Хельсинки Стубб заявил, что ШОС пытается подорвать единство Запада и предупредил: если не наладить тесное сотрудничество с такими странами, как Индия, «мы проиграем эту игру». Трансляция мероприятия была опубликована на YouTube‑канале агентства DRM News.
Стубб также подчеркнул, что не поддерживает концепцию многополярности, предпочитая видеть в международной политике именно многосторонний подход.
Ранее в тот же день, в рамках саммита ШОС, президент России Владимир Путин прилетел в Пекин и провёл трёхстороннюю встречу с лидерами Китая и Монголии. Позже начались переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе делегаций. Си назвал Путина давним другом и охарактеризовал сотрудничество двух стран как образец добрососедских отношений, а Путин подтвердил намерение России развивать стратегическое партнёрство с Китаем и укреплять высокоуровневые контакты.
Читайте также: