03 сентября 2025, 05:36

Липовой: Объекты НАТО в Финляндии станут первой целью для удара в случае конфликта

Фото: iStock/vadimrysev

Военные объекты НАТО на территории Финляндии станут законной целью для ВС РФ и будут уничтожены в первую очередь в случае конфликта. Таким мнением поделился с ТАСС председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.





Он объяснил, что Финляндия потеряла политическую и военно-экономическую самостоятельность, когда вступила в Североатлантический альянс. Она подчинилась воле руководства блока и Европейского союза.



Размещение натовских баз и пунктов управления в Финляндии создаст прямую угрозу для Российской Федерации. Это, в свою очередь, сделает данные объекты первоочередными целями для поражения силами РФ.





«Все военные объекты, появляющиеся на территории Финляндии, являются нашими законными военными целями, в случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь», — указал Липовой.