Стала известна первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО
Липовой: Объекты НАТО в Финляндии станут первой целью для удара в случае конфликта
Военные объекты НАТО на территории Финляндии станут законной целью для ВС РФ и будут уничтожены в первую очередь в случае конфликта. Таким мнением поделился с ТАСС председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.
Он объяснил, что Финляндия потеряла политическую и военно-экономическую самостоятельность, когда вступила в Североатлантический альянс. Она подчинилась воле руководства блока и Европейского союза.
Размещение натовских баз и пунктов управления в Финляндии создаст прямую угрозу для Российской Федерации. Это, в свою очередь, сделает данные объекты первоочередными целями для поражения силами РФ.
«Все военные объекты, появляющиеся на территории Финляндии, являются нашими законными военными целями, в случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь», — указал Липовой.Герой России провел историческую параллель, напомнив, что в прошлом веке Финляндия уже попадала под влияние враждебных России сил. Сегодня страна вновь повторяет старые ошибки.
РФ не будет терпеть враждебные выпады в своем отношении. На такое поведение обязательно последует ответ, заключил Липовой.
2 сентября президент Финляндии Александр Стубб выразил тревогу, что Запад потеряет позиции, если не выстроит более действенное взаимодействие с Глобальным Югом.