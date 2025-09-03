Достижения.рф

Стала известна первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО

Липовой: Объекты НАТО в Финляндии станут первой целью для удара в случае конфликта
Фото: iStock/vadimrysev

Военные объекты НАТО на территории Финляндии станут законной целью для ВС РФ и будут уничтожены в первую очередь в случае конфликта. Таким мнением поделился с ТАСС председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.



Он объяснил, что Финляндия потеряла политическую и военно-экономическую самостоятельность, когда вступила в Североатлантический альянс. Она подчинилась воле руководства блока и Европейского союза.

Размещение натовских баз и пунктов управления в Финляндии создаст прямую угрозу для Российской Федерации. Это, в свою очередь, сделает данные объекты первоочередными целями для поражения силами РФ.

«Все военные объекты, появляющиеся на территории Финляндии, являются нашими законными военными целями, в случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь», — указал Липовой.
Герой России провел историческую параллель, напомнив, что в прошлом веке Финляндия уже попадала под влияние враждебных России сил. Сегодня страна вновь повторяет старые ошибки.

РФ не будет терпеть враждебные выпады в своем отношении. На такое поведение обязательно последует ответ, заключил Липовой.

2 сентября президент Финляндии Александр Стубб выразил тревогу, что Запад потеряет позиции, если не выстроит более действенное взаимодействие с Глобальным Югом.
Мария Моисеева

