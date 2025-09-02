02 сентября 2025, 20:07

Захарова призвала Стубба «повернуть штыки» против украинских неонацистов

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 сентября в своём Telegram-канале рекомендовала президенту Финляндии Александру Стуббу «повернуть, как в том году, штыки против нацистов» после его заявления о том, что Финляндия одержала победу над СССР в 1944 году. По её словам, сейчас роль нацистов играет режим Владимира Зеленского.