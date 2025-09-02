В МИД России призвали Стубба осудить нацистов на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 сентября в своём Telegram-канале рекомендовала президенту Финляндии Александру Стуббу «повернуть, как в том году, штыки против нацистов» после его заявления о том, что Финляндия одержала победу над СССР в 1944 году. По её словам, сейчас роль нацистов играет режим Владимира Зеленского.
Захарова также посоветовала Стуббу предложить союзникам в Брюсселе «алгоритм „победы 1944 года“» как способ сохранения независимости Украины, «чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться».
В тот же день в интервью The Economist Стубб заявил, что Финляндия в 1944 году сумела сохранить независимость, что, по его мнению, можно считать её победой. Он добавил, что сегодняшняя Украина находится в более выгодном положении, чем тогда Финляндия, поскольку у неё есть внешняя поддержка и союзники.
Ранее в тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что высказывания финского лидера могут свидетельствовать либо о плохом знании истории, либо о намеренном введении в заблуждение, и призвал не забывать собственных исторических ошибок.
