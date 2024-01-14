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Экс- военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией, заявил в беседе с РИА Новости, что Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, однако РФ освобождать ее, как в прошлые времена, нет никакой необходимости.
Бывший военнослужащий отметил, что европейцы являются дураками, которые должны самостоятельно разбираться с собственными элитами. По его словам, экономика Европы пришла в полный упадок.
Экс-военнослужащий добавил, что у «российских ворот поднимется новый мир».
Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.
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Екатерина Коршунова