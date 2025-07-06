Лидеры БРИКС призвали сообщество искоренять коренные причины конфликтов
По итогам 17-ого саммита лидеры участников стран БРИКС призвали международное сообщество совместно реагировать на угрозы и устранять коренные причины конфликтов. Об этом говорится в итоговой декларации встречи глав государств.
«Призываем международное сообщество реагировать на эти вызовы и связанные с ними угрозы безопасности посредством политико-дипломатических мер по снижению конфликтного потенциала и подчеркиваем необходимость участия в усилиях по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причин», — говорится в декларации.
Члены БРИКС обратили внимание на то, что сейчас есть глобальный контекст поляризации и недоверия, в связи с чем главы государств призвали работать над укреплением международного мира и безопасности. К тому же в сообщении просят страны придерживаться мирного урегулирования конфликтов, а споры решать посредством диалога, консультаций и дипломатии.