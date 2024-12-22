Анкара убеждала Москву прекратить поддержку Асада

Башар Асад (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Турция пыталась убедить Россию прекратить поддержку режима бывшего президента Сирии Башара Асада, утверждая, что такая политика не имеет долгосрочной перспективы. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник в западных службах безопасности.
«Турция со своей стороны пыталась убедить Россию в том, что поддерживать Асада в долгосрочной перспективе бесполезно. (…) Турецкие представители также настаивали, что удары по позициям повстанцев могут настроить будущее сирийское руководство против Москвы», — говорится в материале.По словам источника WP, в первые дни наступления сирийских повстанцев Москва обратилась к Турции за информацией о планах группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Анкара, в свою очередь, призывала Москву не наносить удары по позициям повстанцев, полагая, что это может ухудшить отношения РФ с возможными будущими властями Сирии.
В статье также упоминается заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, который в интервью телеканалу NTV отметил, что Россия должна пересмотреть свою политику в Сирии из-за изменений ситуации в регионе.
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Мария Моисеева