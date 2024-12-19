Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в настоящее время может задействовать военные базы в Сирии для организации доставки гуманитарной помощи.
Напомним, что 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственное телевидение в Дамаске и объявили, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране и поддерживают связь с руководством оппозиции.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с различными участниками конфликта, решил уйти в отставку и покинуть страну, поручив мирную передачу власти. При этом Россия не принимала участия в этих переговорах.
Источник в Кремле сообщил, что Асад с семьей прибыл в Москву, где РФ предоставила им убежище. Также он отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что президент Сирии Башар Асад, после переговоров с различными участниками конфликта, решил уйти в отставку и покинуть страну, поручив мирную передачу власти. При этом Россия не принимала участия в этих переговорах.
Источник в Кремле сообщил, что Асад с семьей прибыл в Москву, где РФ предоставила им убежище. Также он отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
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Дарья Осипова