Annahar: Вооружённые люди разорили могилу отца Башара Асада Хафеза в Кардахе

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Толпа вооружённых сторонников оппозиции осквернила семейную усыпальницу бывшего президента Сирии Башара Асада в городе Кардаха. Боевики сожгли гроб с телом его отца Хафеза.
Об этом пишет издание Annahar. В публикации сообщается, что вокруг пылающей гробницы в родном городе семьи Асадов можно было увидеть вооружённых людей в камуфляжной форме. На кадрах, снятых очевидцами, видно как боевики и мирные люди веселятся, празднуют и показывают гробу средний палец, пока он горит.
Могила Хафеза Асада, который занимал должность президента страны с 1971 по 2000 год, расположена в Кардахе на северо-западе Сирии. Вместе с бывшим главой государства в мавзолее захоронены его жена Аниса и старший сын Басиль, погибший в авиакатастрофе.
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Александр Бойцов