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Вооружённая сирийская оппозиция, которая захватила дворец бывшего президента Башара Асада, обнаружила в одном из помещений таблетки от психических заболеваний, сообщила американская газета New York Times (NYT).
Среди обнаруженных вооружённой сирийской оппозицией препаратов был бензодиазепин, который медицинские работники выписывают для лечения бессонницы и тревожных расстройств.
Ещё во дворце бывшего президента Сирии были найдены книги Башара Асада, среди которых — его собственная биография и история Вооружённых сил Российской Федерации.
8 декабря в Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада после захода в него вооружённой сирийской оппозиции и полного разграбления. На кадрах в дворце были запечатлены женщины, дети и мужчины, которые исследуют шестиэтажное здание и его большой сад. Вход в резиденцию был охвачен пламенем, а комнаты опустели, за исключением части оставленной мебели и портрета Асада, который бросили на пол,
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Ещё во дворце бывшего президента Сирии были найдены книги Башара Асада, среди которых — его собственная биография и история Вооружённых сил Российской Федерации.
8 декабря в Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада после захода в него вооружённой сирийской оппозиции и полного разграбления. На кадрах в дворце были запечатлены женщины, дети и мужчины, которые исследуют шестиэтажное здание и его большой сад. Вход в резиденцию был охвачен пламенем, а комнаты опустели, за исключением части оставленной мебели и портрета Асада, который бросили на пол,
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Ольга Енгалычева