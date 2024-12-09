Сирийские государственные СМИ сменили логотипы, разместив на них флаг оппозиции

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Сирийское государственное агентство новостей САНА и агентство государственного телерадиовещания провели неожиданные изменения в своих логотипах, добавив на них флаг оппозиции. Об этом информирует РИА Новости.
Эта новация была замечена в официальных Telegram-каналах данных СМИ. САНА также обновила свое название, теперь она называется «Сирийское арабское агентство новостей».
Эти изменения затронули не только агентство, но и телеканал «Аль-Ихбария», который также разместил оппозиционный флаг в своем логотипе. Кроме того, обновленный символ появился в Telegram-канале министерства информации Сирии.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну.
Напомним, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье предоставили убежище.
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Эти изменения затронули не только агентство, но и телеканал «Аль-Ихбария», который также разместил оппозиционный флаг в своем логотипе. Кроме того, обновленный символ появился в Telegram-канале министерства информации Сирии.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну.
Напомним, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье предоставили убежище.
Симоньян видит в ситуации с Сирией как минимум репутационные потери России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова