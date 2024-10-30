В Грузии объяснили, чем грозит отказ президента явиться на допрос

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент Саломе Зурабишвили и другие представители оппозиции не придут на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, то это будет считаться доказательством того, что ее обвинения являются ложными. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер Грузии призвал всех, у кого имеются какие-либо доказательства по данному вопросу, обратиться в госструктуры. Кобахидзе также выразил уверенность в том, что расследование в любом случае состоится.
Напомним, сегодня, 30 октября, в Грузии началось расследование о фальсификациях на выборах в парламент. На допрос вызвали президента страны Саломе Зурабишвили. По итогам прошедших выборов, наибольшее количество голосов (53, 93%) набрала правящая партия «Грузинская мечта».
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