Владимир Зеленский (Фото: сайт Кремля)
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился раскрытием секретных пунктов «плана победы» в американских СМИ. Слова лидера киевского режима опубликованы в его Telegram-канале.
Зеленский крайне возмущен фактом публикации секретных пунктов «плана победы» о передаче Украине ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров. По словам украинского президента, данная информация была конфиденциальной между Киевом и Вашингтоном.
Лидер Украины заключил, что не считает эту меру эскалацией, в то время как в Соединенных Штатах думают по-другому.
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«Как понимать эти сообщения? Значит, между партнерами нет ничего конфиденциального», — сделал вывод Зеленский.
Лидер Украины заключил, что не считает эту меру эскалацией, в то время как в Соединенных Штатах думают по-другому.
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Екатерина Коршунова