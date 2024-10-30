Дипломат РФ Захарова: Латвии придется ответить перед Международным судом ООН

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Латвии придется ответить перед Международным судом ООН, если там не прекратится дискриминация русскоязычного населения. По дипломатическим каналам уже заявлены досудебные претензии, заявила в рамках брифинга дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Если досудебная стадия процедуры закончится без результатов, то Латвии придется отвечать перед Международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса», — прокомментировала Захарова.Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что дискриминацию русскоязычного населения видно, поскольку в Латвии запретили образование на русском языке, и стирают историческую память о борьбе с нацистами.
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Никита Кротов