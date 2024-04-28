Анонсирована прямая трансляция инаугурации Путина

Фото: сайт Кремля
Инаугурация президента России Владимира Путина будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Россия 1» 7 мая в 12:00 по московскому времени.
Отмечается, что анонс трансляции появился в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявлял РИА Новости, что инаугурация главы государства состоится 7 мая.
Ранее Путин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется, более всего растёт обрабатывающая отрасль. По словам многих экспертов, данные которых привёл президент, по итогам этого года ВВП России может прибавить свыше 3%.
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Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявлял РИА Новости, что инаугурация главы государства состоится 7 мая.
Ранее Путин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется, более всего растёт обрабатывающая отрасль. По словам многих экспертов, данные которых привёл президент, по итогам этого года ВВП России может прибавить свыше 3%.
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Анастасия Чинкова