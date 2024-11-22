Анонсировано экстренное заседание Совета Украина – НАТО после удара «Орешником»

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Экстренное заседание Совета Украина – НАТО состоится 26 ноября. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на собственные дипломатические источники.
Отмечается, что в ходе этого заседания будут обсуждаться последствия применения Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» по оборонному объекту в украинском Днепропетровске.
Днём ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого подтвердил успешное испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник». ВС РФ нанесли точный удар по заводу «Южмаш», на котором производился ремонт поставленной ВСУ западной военной техники. Ракетным ударом здание завода было полностью уничтожено.
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Анастасия Чинкова