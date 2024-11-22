В Пентагоне подтвердили, что Россия предупредила США о запуске ракеты «Орешник»

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Россия предупредила США о планах провести тестовый запуск новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в беседе с журналистами в четверг.
Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением, в ходе которого заявил об успешно проведённом испытании ракеты «Орешник».
США были незадолго до запуска уведомлены по каналом снижения ядерной опасности, подчеркнула Сингх.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия за 30 минут до запуска уведомила Вашингтон о своих планах.
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США были незадолго до запуска уведомлены по каналом снижения ядерной опасности, подчеркнула Сингх.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия за 30 минут до запуска уведомила Вашингтон о своих планах.
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Анастасия Чинкова