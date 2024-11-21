Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник»: чем оружие опасно для Запада и почему никто не может его остановить

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В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, включая применение новой ракеты «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Он отметил, что этот удар стал ответом на атаки дальнобойного западного оружия по военным объектам России в Брянской и Курской областях. Подробнее о ракете, последствиях удара и реакции Запада расскажет «Радио 1».
Ракета «Орешник» — что известно
Владимир Путин заявил, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию противник не в состоянии. Современные системы ПВО и разрабатываемые американцами системы ПРО в Европе не смогут перехватить такие ракеты.
Президент России отметил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в ответ на планы США по производству и развертыванию аналогичных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что испытания комплекса «Орешник» в боевых условиях проводятся как реакция на агрессивные действия стран НАТО.
Как сообщает телеграм-канал «Военная хроника», новый ракетный комплекс может быть сопоставим с советским подвижным грунтовым ракетным комплексом с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой «Пионер». По данным портала, в зоне поражения вооружения все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также Великобритания. Примерное подлетное время «Орешника» до Великобритании – 19 минут, Польши – 8 минут, Бельгии – 14 минут, Германии – 11 минут.
Однако официально эта информация не подтверждена.
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Куда был нанесен удар ракетой «Орешник»
По словам Владимира Путина, ударом «Орешника» на территории Украины поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику. Напомним, СМИ ранее писали, что речь идет об украинском предприятии «Южмаш».
Путин подчеркнул, что решение о дальнейшем развертывании ракет будет зависеть от действий США и их союзников.
«Объекты для поражения в ходе будущих испытаний наших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности России», — заверил он.
Также президент пообещал, что в случае подготовки ударов с использованием систем «Орешник» по целям на Украине, Россия заранее уведомит мирных жителей и попросит граждан покинуть опасные зоны, поскольку «средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует».
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Реакция Запада на ракету «Орешник»
Россия не наносила удары по Украине с использованием межконтинентальных баллистических ракет, сообщает ABC News со ссылкой на западного чиновника. По информации источника, украинские военнослужащие «на 95% уверены», что использовались МБР, однако части ракет, найденные на земле, все еще находятся на стадии изучения, и эксперты пока не пришли к окончательному выводу.
Ряд СМИ предполагают, что была применена баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Аналогичные выводы делают и другие западные издания, такие как NBC, CBS, ABC и BBC. По их данным, речь идет о ракете с максимальной дальностью поражения до 5500 км, в то время как межконтинентальные баллистические ракеты имеют дальность свыше 5500 км.
Последствия удара ракетой «Орешник»
Целями удара новейших российских ракет «Орешник» на территории днепропетровского завода «Южмаш» стали подземные цеха по производству украинских ракет «Гром». Об этом в эфире «Вести FM» рассказал обозреватель, канала «Русский инженер» Алексей Васильев.
Капитан первого ранга в запасе и военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру» отметил, что удары российскими баллистическими ракетами могут оказать значительное воздействие на Украину. Он подчеркнул, что одна такая ракета способна нанести ущерб, эквивалентный воздействию 10-15 крупных бомб. Эксперт высказал мнение, что возможное применение этого оружия может быть ответом на удары западных ракет по российским приграничным территориям.
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Изменения в ядерной доктрине России
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, который утверждает основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе содержатся обновленные положения, в частности, подчеркивается, что агрессия любого государства из военной коалиции против России или её союзников рассматривается как агрессия всей коалиции.
Также Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против неё или её союзников оружия массового поражения. В частности, Москва может прибегнуть к ядерному ответу в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси.
В документе детально изложены условия, при которых может быть использовано ядерное оружие. К ним относятся:
• получение достоверной информации о старте баллистических ракет против России и её союзников;
• атака противника на ключевые государственные военные объекты России, вывод которых из строя может сорвать ответный ядерный удар;
• получение достоверных данных о взлете стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов с пересечением границы России.
Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, который при необходимости может уведомить руководство других стран о готовности, планах или решении применить это оружие.
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