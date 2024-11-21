Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник»: чем оружие опасно для Запада и почему никто не может его остановить

Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник»: чем оружие опасно для Запада и почему никто не может его остановить

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, включая применение новой ракеты «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Он отметил, что этот удар стал ответом на атаки дальнобойного западного оружия по военным объектам России в Брянской и Курской областях. Подробнее о ракете, последствиях удара и реакции Запада расскажет «Радио 1».

Ракета «Орешник» — что известно


Владимир Путин заявил, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию противник не в состоянии. Современные системы ПВО и разрабатываемые американцами системы ПРО в Европе не смогут перехватить такие ракеты.



Президент России отметил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в ответ на планы США по производству и развертыванию аналогичных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что испытания комплекса «Орешник» в боевых условиях проводятся как реакция на агрессивные действия стран НАТО.

Как сообщает телеграм-канал «Военная хроника», новый ракетный комплекс может быть сопоставим с советским подвижным грунтовым ракетным комплексом с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой «Пионер». По данным портала, в зоне поражения вооружения все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также Великобритания. Примерное подлетное время «Орешника» до Великобритании – 19 минут, Польши – 8 минут, Бельгии – 14 минут, Германии – 11 минут.

Однако официально эта информация не подтверждена.

Картаполов прокомментировал видеообращение Путина
Картаполов прокомментировал видеообращение Путина


Куда был нанесен удар ракетой «Орешник»


По словам Владимира Путина, ударом «Орешника» на территории Украины поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику. Напомним, СМИ ранее писали, что речь идет об украинском предприятии «Южмаш».

Путин подчеркнул, что решение о дальнейшем развертывании ракет будет зависеть от действий США и их союзников.

«Объекты для поражения в ходе будущих испытаний наших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности России», — заверил он.

Также президент пообещал, что в случае подготовки ударов с использованием систем «Орешник» по целям на Украине, Россия заранее уведомит мирных жителей и попросит граждан покинуть опасные зоны, поскольку «средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует».

Фото: iStock/MikeMareen

Реакция Запада на ракету «Орешник»


Россия не наносила удары по Украине с использованием межконтинентальных баллистических ракет, сообщает ABC News со ссылкой на западного чиновника. По информации источника, украинские военнослужащие «на 95% уверены», что использовались МБР, однако части ракет, найденные на земле, все еще находятся на стадии изучения, и эксперты пока не пришли к окончательному выводу.

Ряд СМИ предполагают, что была применена баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Аналогичные выводы делают и другие западные издания, такие как NBC, CBS, ABC и BBC. По их данным, речь идет о ракете с максимальной дальностью поражения до 5500 км, в то время как межконтинентальные баллистические ракеты имеют дальность свыше 5500 км.


Последствия удара ракетой «Орешник»


Целями удара новейших российских ракет «Орешник» на территории днепропетровского завода «Южмаш» стали подземные цеха по производству украинских ракет «Гром». Об этом в эфире «Вести FM» рассказал обозреватель, канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Капитан первого ранга в запасе и военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру» отметил, что удары российскими баллистическими ракетами могут оказать значительное воздействие на Украину. Он подчеркнул, что одна такая ракета способна нанести ущерб, эквивалентный воздействию 10-15 крупных бомб. Эксперт высказал мнение, что возможное применение этого оружия может быть ответом на удары западных ракет по российским приграничным территориям.

Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран
Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран


Изменения в ядерной доктрине России


Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, который утверждает основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе содержатся обновленные положения, в частности, подчеркивается, что агрессия любого государства из военной коалиции против России или её союзников рассматривается как агрессия всей коалиции.

Также Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против неё или её союзников оружия массового поражения. В частности, Москва может прибегнуть к ядерному ответу в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси.

В документе детально изложены условия, при которых может быть использовано ядерное оружие. К ним относятся:

• получение достоверной информации о старте баллистических ракет против России и её союзников;

• атака противника на ключевые государственные военные объекты России, вывод которых из строя может сорвать ответный ядерный удар;

• получение достоверных данных о взлете стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов с пересечением границы России.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент России, который при необходимости может уведомить руководство других стран о готовности, планах или решении применить это оружие.

Читайте также:

ВС РФ впервые применили РС-26 «Рубеж» на СВО: чем опасна ракета, характеристики, реакция США

«Сатана 2»: на что способен ракетный комплекс «Сармат», характеристики, особенности, реакция Запада

До США за кратчайшие сроки: чем уникальна гиперзвуковая ракета «Циркон», характеристики, возможности
#сша
#россия
#оружие
#испытания
#владимир путин
#комплекс
#ракета
#великобритания
#ущерб
#нато
#сво
#вс рф
#вооружения
#ракеты
#ядерное оружие
#удар
#атака
#пво
#статьи
Путин заявил о праве РФ наносить ответные удары по военным объектам других стран
21 ноября 2024, 21:42

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия имеет право использовать оружие против военных объектов государств, которые применяют своё оружие против неё. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения.
Глава государства выступил с заявлением в связи с началом ударов ВСУ дальнобойным оружием по объектам на территории России.

Путин подчеркнул, что Москва считает себя вправе применять вооружение против военных объектов тех государств, которые позволяют себе применять своё оружие против российских объектов. В случае эскалации конфликта последует решительный и зеркальный ответ.

Читайте также:

Глобальный конфликт, реакция РФ на удары Storm Shadow: специальное обращение Путина, главное

Песков раскрыл, почему Россия не уведомила Запад о запуске ракеты средней дальности

Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску
#владимир путин
#россия
#сво
#ракета
#удар
#конфликт
#вооружение
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Картаполов прокомментировал видеообращение Путина
Картаполов: заявление Путина является открытым предостережением Западу
21 ноября 2024, 21:11

Андрей Картаполов (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Андрей Картаполов прокомментировал заявление Владимира Путина, назвав его открытым предостережением Западу.
Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов считает, что выступление президента Российской Федерации Владимира Путина с видеообращением является открытым и прямым предостережением Западу от дальнейших необдуманных и опрометчивых действий.

«Президент все сказал: емко, доходчиво и понятно для наших оппонентов. Это не просто сигнал Западу, это открытое предостережение от дальнейших действий, необдуманных и опрометчивых», — обратил внимание российский военачальник.

21 ноября Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с ударами Вооружённых сил Украины по территории России, нанесёнными дальнобойным оружием Запада. Глава государства отметил, что Соединённые Штаты Америки толкают весь мир к глобальному конфликту.

Читайте также:

Путин: в результате ударов дальнобойных ракет ВСУ есть погибшие

Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску

Путин: применение дальнобойных ракет противником не может повлиять на ход спецоперации
#владимир путин
#президент
#всу
#удар
#ракета
#ракетный удар
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: в результате ударов дальнобойных ракет ВСУ есть погибшие
21 ноября 2024, 21:09

Владимир Путин: (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин передал, что из-за ударов украинской армии дальнобойными ракетами погибили люди.
«В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала», — рассказал российский лидер в видеосообщении.

Владимир Путин обратил внимание, что составы пункта управления не пострадали, и на данный момент руководят действиями российских войск по выдворению Вооружённых сил Украины с территории Курской области.

Ранее российский лидер объявил, что украинский конфликт приобрёл элементы глобального характера. Путин подчеркнул, что РФ будет применять зеркальные меры в ответ на эскалацию конфликта, в которой прямое участие принимают страны Запада.

Читайте также:

Глобальный конфликт, реакция РФ на удары Storm Shadow: специальное обращение Путина, главное

Путин: применение дальнобойных ракет противником не может повлиять на ход спецоперации

Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску
#пострадавшие
#конфликт
#владимир путин
#погибшие
#страны
#меры
#лидер
#рф
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глобальный конфликт, реакция РФ на удары Storm Shadow: специальное обращение Путина, главное
21 ноября 2024, 21:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по российской территории, нанесёнными западным дальнобойным оружием. Главное из заявлений главы государства в материале «Радио 1».
  • ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Для осуществления удара применялся комплекс «Орешник».

  • 19 ноября ВСУ обстреляли объекты в Курской и Брянской области шестью дальнобойными ракетами ATACMS и 21 ноября – системами Storm Shadow.

  • Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные атаки ВСУ. Жертв и серьёзных разрушений нет. При этом Путин отметил, что применение дальнобойного оружия армией Украины не повлияет на ход СВО.

  • Конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера после начала атак дальнобойными ракетами по территории России.

  • Путин подчеркнул, что США толкают весь мир к глобальному конфликту. Москва предпочитает решать спорные вопросы мирными путями, однако готова к любому развитию событий и в любом случае будет предпринимать ответные меры.

Вопрос о дальнейшем развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности будет решаться, опираясь на действия США и их сателлитов.

Читайте также:

Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску

Путин: конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера

Путин: применение дальнобойных ракет противником не может повлиять на ход спецоперации
#владимир путин
#россия
#украина
#сво
#вооружение
#ракета
#сша
#конфликт
#меры
#всу
#вс рф
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник»
21 ноября 2024, 20:53

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся в качестве ответа на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что испытание новейшей ракеты средней дальности прошло успешно. Оно было осуществлено после того, как 21 ноября украинские войска нанесли удары дальнобойным оружием производства США и Великобритании по объектам на территории России. В ответ на это ВС РФ обстреляли объект оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также в ходе видеообращения президент подчеркнул, что применение ВСУ дальнобойных ракет не повлияет на ход СВО.

Читайте также:

Глобальный конфликт, реакция РФ на удары Storm Shadow: специальное обращение Путина, главное

Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску

Путин: конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера
#владимир путин
#россия
#украина
#ракета
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: применение дальнобойных ракет противником не может повлиять на ход спецоперации
21 ноября 2024, 20:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин объявил, что применение дальнобойного оружия противником не повлияет на проведение СВО.
Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация полагает, что она имеет право применять оружие против объектов тех государств, которые дают себе дозволение делать целью своего оружия объекты на территории Российской Федерации.

«Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию», — обратил внимание глава государства.

Процесс развёртывания российских ракет средней и меньшей дальности встанет в зависимость от того, будут ли страны Запада их разворачивать. Существующие на данный момент системы противоракетной обороны (ПРО) не имеют возможности перехватывать подобные ракеты, как «Орешник», в том числе и американские элементы в Европе.

Президент РФ подчеркнул, что Россия старается выбирать мирные средства, но в то же время и готова к любому развитию событий.

«Ответ всегда будет», — сказал глава государства.

Владимир Путин упомянул, что новейшие ракеты в арсенале России способны атаковать цели со скоростью 2-3 километра в секунду и существующие системы ПРО противника не в состоянии их перехватить.

Лидер РФ поделился, что Москва будет заблаговременно предупреждать мирное население в случае применения систем подобных «Орешнику».

Читайте также:

Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску

Путин: конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера

Удар ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепропетровску: подробности
#россия
#оружие
#владимир путин
#президент
#право
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Днепропетровску
21 ноября 2024, 20:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Целью ВС РФ в Днепропетровске был военно-промышленный объект. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего видеообращения.
Глава государства сообщил, что российские войска действительно нанесли удар по военным объектам в украинском городе с применением баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Удар был нанесён по заводу «Южмаш», который в том числе занимался ремонтом западной техники, в частности, американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard. В результате удара здание было полностью уничтожено.

Читайте также:

ВС РФ ударили экспериментальной ракетой РС-26 по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

ВС РФ впервые применили РС-26 «Рубеж» на СВО: чем опасна ракета, характеристики, реакция США

Удар ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепропетровску: подробности
#владимир путин
#ракетный удар
#вс рф
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: звонок на брифинге был связан с уточнением по теме для одного из комментариев
21 ноября 2024, 19:48

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что поступивший ей на брифинге звонок был связан с уточнением у экспертов принадлежности темы для одного из комментариев.
«Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — пояснила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Марии Захаровой поступил звонок во время разговора с представителями средств массовой информации — её попросили не комментировать «наши удары баллистическими ракетами».

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия не будет заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию. В австрийском концерне передавали о получении в зарубежном арбитраже положительного для себя решения по спору с «Газпром экспорт». Они намеревались взыскать поставщика из России присуждённые им 230 миллионов евро за недопоставку газа в Германию.

Читайте также:

Захарова о закрытии посольства США: это доказывает, что Киев инструмент Запада

Захарова выложила видео с перелезающей через забор Урсулой фон дер Ляйен

Захарова высмеяла отсутствие западных лидеров на общем фото G20
#россия
#мид
#фото
#мид рф
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за угрозы баллистики
21 ноября 2024, 19:20

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушная тревога во второй раз за сутки объявлена на всей территории Украины. На этот раз сирены звучат из-за угрозы удара баллистическими ракетами.
Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно информации ресурса, на 18:47 по московскому времени воздушная тревога объявлена на всей территории страны, в том числе в Киеве.

Сегодня, 21 ноября, украинские СМИ утверждали, что Россия якобы запустила по военному предприятию в Днепропетровской области межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш». Российская сторона эту информацию официально не подтверждала.

Читайте также:

Удар ВС РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепропетровску: подробности

ВС РФ впервые применили РС-26 «Рубеж» на СВО: чем опасна ракета, характеристики, реакция США

Военный эксперт Дандыкин оценил степень эффективности баллистических ракет
#россия
#данные
#сми
#страны
#онлайн
#удар
#воздушная ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате