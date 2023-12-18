WP: Байден и его супруга Джилл расстроены из-за низкого рейтинга

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл расстроились из-за низкого рейтинга одобрения действующего главы государства. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Отмечается, что сначала президент и первая леди были расстроены низким рейтингом одобрения Байдена, а также результатами опросов, которые гласят о том, что американцы хотят видеть на посту президента Дональда Трампа. Теперь чета Байденов расстроена тем, что не может добиться большого прогресса.
Также издание пишет, что результаты опросов крайне низки, поэтому Байден хотел бы знать, что в связи с этим делает его команда.
Ранее американская газета Wall Street Journal провела опрос, который показал, что большинство американцев проголосовало бы за бывшего президента Дональда Трампа, нежели за нынешнего, если бы выборы проводились уже сейчас.
Читайте также:
Байден может отозвать свою кандидатуру на переизбрание
Спецслужбы США ищут пропавшую при Трампе папку с разведданными о России
Трамп цитатой Путина раскритиковал политику Байдена
Также издание пишет, что результаты опросов крайне низки, поэтому Байден хотел бы знать, что в связи с этим делает его команда.
Читайте также:
Байден может отозвать свою кандидатуру на переизбрание
Спецслужбы США ищут пропавшую при Трампе папку с разведданными о России
Трамп цитатой Путина раскритиковал политику Байдена
Анастасия Чинкова