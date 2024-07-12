«Антироссийская паранойя»: В посольстве прокомментировали арест россиян в Австралии

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Распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи, заявило посольство РФ в Австралии РИА Новости.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах Австралии сообщил о задержании супружеской пары из России Киры и Игоря Королевых. По информации следствия, Кира работала в техническом отделе ВС Австралии и имела доступ к обширным базам данных. Недавно она совершила незадекларированную поездку в Россию, откуда рассказала мужу, как можно открыть эти хранилища информации и передать их ей. Спецслужбы утверждают, что россиянка пыталась в дальнейшем передать секретные сведения властям России. Сейчас этот инцидент активно распространяется в австралийских СМИ.
«Цель этой кампании очевидна — поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии», — заявили в посольстве.
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