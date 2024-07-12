«Рука Кремля»: почему Байден назвал Путина президентом Украины и как опозорил Америку

Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден выступил на саммите НАТО, где сделал ряд скандальных заявлений. В своей речи он оскорбил президента России Владимира Путина и назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом. О том, почему в Вашингтоне Байдену пророчат провал на грядущих выборах, и кто счел его выступление позором расскажет редакция «Радио 1».
Байден оскорбил Путина на саммите НАТО
Американский лидер попытался оскорбить президента России Владимира Путина, обвинив его во «вторжении на Украину».
«Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем», — высказался Джо Байден.Напомним, это не первый раз, когда президент США позволяет грубые высказывания в адрес Владимира Путина.
Прежде он называл российского президента «диктатором», «военным преступником». В ответ на это Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало.
Президент США оговорился, назвав Зеленского Путиным
Во время саммита НАТО случился еще один конфуз. Джо Байден, передавая слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому, по ошибке назвал фамилию российского президента.
«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин», – сказал Байден.
На этом его оговорки не закончились. Американский лидер позже также назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом. На ошибки президента тут же обратила внимание мировая общественность, а его цитаты разлетелись по СМИ.
Байден: у меня нет причин разговаривать с Путиным
В Вашингтоне Байдену предрекли провал
Оговорки Джо Байдена на саммите могут привести к дальнейшему падению его поддержки со стороны демократов, пишет Telegraph. Авторы статьи заявили, что своими высказываниям лидер страны опозорил Америку и еще сильнее навредил себе.
«Сегодняшние события почти гарантируют, что еще больше демократов объявят о прекращении его поддержки», — говорится в статье.
Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом
Оговорки президента США на саммите прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она в шутку назвала Джо Байдена пророссийским кандидатом, которым управляет рука Кремля.
«Мне кажется, пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть – налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля"», – написала дипломат в своем телеграм-канале.
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