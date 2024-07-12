Россиян арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже

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Семейная пара с двойным гражданством России и Австралии была арестована в Брисбене по обвинению в шпионаже, сообщил комиссар Федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу, пишет AbcNews.
40-летняя женщина и ее 62-летний муж были арестованы 11 июля. Полиция утверждает, что женщина работала техником по информационным системам в австралийских вооруженных силах и имела доступ к секретной информации.
Было установлено, что женщина совершила незадекларированную поездку в Россию. Она поручила своему мужу войти в ее официальный рабочий аккаунт из их дома в Брисбене. Муж получил доступ к важным документам и отправил их жене. Власти полагают, что муж и жена намеревались предоставить эту информацию российским властям.
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Было установлено, что женщина совершила незадекларированную поездку в Россию. Она поручила своему мужу войти в ее официальный рабочий аккаунт из их дома в Брисбене. Муж получил доступ к важным документам и отправил их жене. Власти полагают, что муж и жена намеревались предоставить эту информацию российским властям.
Ранее в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали молодоженов. Жениха и невесту заподозрили в шпионаже.
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Александр Климов