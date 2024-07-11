СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины

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Следственный комитет Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. Первый заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Э.В. Кабурнеев заявил, что в международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица.
Помимо этого, в суд направлены уголовные дела в отношении еще 5 наемников: граждан Австралии, Алжира, США, Латвии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, открыто сообщают о своих потерях по радиосвязи. МО РФ опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, в суд направлены уголовные дела в отношении еще 5 наемников: граждан Австралии, Алжира, США, Латвии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, открыто сообщают о своих потерях по радиосвязи. МО РФ опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова