«Антироссийская паранойя»: во Франции раскритиковали расследование ЕС против Венгрии

15 октября 2025, 10:33

Французский политик Филиппо раскритиковал расследование ЕС против Венгрии

Фото: iStock/Anna Linda Knoll

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал расследование Евросоюза в отношении Венгрии, назвав его «полным безумием». Свое мнение он выразил в социальной сети X.