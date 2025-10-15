«Антироссийская паранойя»: во Франции раскритиковали расследование ЕС против Венгрии
Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал расследование Евросоюза в отношении Венгрии, назвав его «полным безумием». Свое мнение он выразил в социальной сети X.
Политик отметил, что «антироссийская паранойя» становится настолько неконтролируемой, что Евросоюз с 15 октября начинает официальное расследование против Венгрии, которая является государством-членом объединения. Страну и её властей обвиняют в том, что отправленные Будапештом в Брюссель представители на самом деле не кто иные, как информирующие Россию агенты.
Филиппо охарактеризовал ЕС как «безумную машину», которая подавляет всех предполагаемых противников, включая собственные государства-члены, чтобы оправдать начавшуюся политическую войну против России. Он также призвал Францию выйти из объединения, прежде чем оно «уничтожит страну».
Ранее Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится втянуть страну в военный конфликт. По мнению политика, Макрон является «абсолютно непопулярным и потерявшим легитимность» лидером.
