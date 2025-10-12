Пассажиров поезда Будапешт – Киев неожиданно высадили в поле
Поезд, следующий из Будапешта в Киев, экстренно остановили прямо во время движения. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что пассажиров вывели из вагонов прямо посреди поля, не объяснив причину. Позднее выяснилось, что состав проверяли сотрудники правоохранительных органов. Всё это время людям пришлось стоять под дождём.
Со слов очевидцев, в поезде проводилась тщательная проверка на предмет взрывчатых веществ. Место, где произошла остановка, и страна, на территории которой это случилось, не уточняются.
Напомним, что ранее в Ивано-Франковской области Украины на электронном табло поезда, следующего из Киева в Рахов, неожиданно появилась надпись «Слава России».
