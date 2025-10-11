Орбан опубликовал шуточную «рекламу» смартфона от Зеленского

11 октября 2025, 13:38

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал сатирическую видеозапись, сгенерированную искусственным интеллектом, в которой Владимир Зеленский якобы представляет новый смартфон – «тисафон», названный в честь венгерской оппозиционной партии «Тиса». Об этом сообщает РИА Новости.