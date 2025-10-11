Орбан опубликовал шуточную «рекламу» смартфона от Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал сатирическую видеозапись, сгенерированную искусственным интеллектом, в которой Владимир Зеленский якобы представляет новый смартфон – «тисафон», названный в честь венгерской оппозиционной партии «Тиса». Об этом сообщает РИА Новости.
На видео «Зеленский» выступает с речью на венгерском языке с заметным украинским акцентом, представляя «тисафон» как быстрый и умный смартфон, где все данные пользователей «надежно хранятся в Киеве». На экране смартфона видно герб Украины и эмблему партии «Тиса». В зале аплодирует лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр. В завершение «Зеленский» отмечает: «Дистрибьютер – Петер Мадьяр».
В пятницу Орбан обвинил украинские спецслужбы в активном вмешательстве в венгерскую внутреннюю политику с целью помочь пророссийской оппозиции, поддерживаемой Брюсселем, прийти к власти на выборах 2026 года. По словам премьера, спецслужбы Украины якобы «залезают в смартфоны венгров» и используют это для влияния на общественное мнение.
Ранее в этом году глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о попытках вмешательства в выборы в Венгрии со стороны США и Украины, подчеркнув, что на это расходуются значительные суммы денег. В марте 2022 года Сийярто также сообщил, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вёл переговоры о влиянии на избирательный процесс в Венгрии.
Читайте также: