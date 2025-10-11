В Венгрии начали сбор подписей против военных планов ЕС
Премьер-министр Орбан: Венгрия собирает подписи против военных планов ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 октября объявил о запуске народной кампании по сбору подписей против военных инициатив Евросоюза.
Соответствующий пост есть в Facebook* политика.
«Мы будем собирать их в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр», — говорится в публикации.По словам Орбана, Европа всё быстрее скатывается к войне. Он напомнил, что несколько недель назад в Копенгагене представили некий военный план Брюсселя, по которому Европа платит, украинцы ведут боевые действия, «а Россия будет истощена».
1–2 октября в Копенгагене прошёл саммит стран ЕС, основными темами которого стали оборона Европы в отношении России и украинский конфликт. Издание The European Conservative отмечает, что лидеры подтвердили курс на усиление военной помощи Украине и дальнейшую милитаризацию блока с акцентом на более централизованный контроль и расширение оборонных возможностей.