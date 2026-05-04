«Антироссийские настроения»: Швеция готовится действовать против РФ

Военэксперт Дандыкин: Швеция активно включается в действия против РФ на Балтике

Швеция настроена действовать против России в Финском заливе. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин.





Напомним, Швеция запустила в космос первый военный разведывательный спутник, который будет осуществлять слежку за объектами в России. Кроме того, в минувшие выходные военные корабли Швеции задержали нефтяной танкер по подозрению в причастности к российскому «теневому флоту».



В разговоре с Общественной Службой Новостей Дандыкин отметил, что в Швеции давно уже бродят антироссийские настроения. При этом у шведов и до вступления в НАТО была развитая военная промышленность. У них есть свои фрегаты и подводные лодки.





«В формируемой британцами коалиции ВМС севера Европы, состоящей из десяти государств, Швеция будет играть одну из главных ролей, прежде всего на Балтике. Будет действовать в направлениях Финского залива, по отношению к Калининградской области. Несомненно, они будут стараться. Кстати, в настоящее время Швеция активно помогает киевскому режиму напрямую», — подчеркнул военный эксперт.