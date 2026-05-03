В Швеции задержали судно Jin Hui
В Балтийском море у берегов Швеции сотрудники береговой охраны совместно с полицией провели операцию по подъему на борт танкера Jin Hui, шедшего под флагом Сирии. Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел в районе Треллеборга на юге королевства.
Согласно информации, представители береговой охраны поднялись на судно в 15:00 по московскому времени, когда танкер находился в акватории Балтийского моря. В ведомстве отметили, что судно, предположительно, не загрузили, а его пункт назначения остается неизвестным.
Танкер числится в нескольких санкционных списках, включая реестры Евросоюза и Великобритании. Кроме того, шведская береговая охрана полагает, что судно использовало подложный флаг. Из-за неопределенности с его статусом танкер может не соответствовать требованиям мореходности, предусмотренным международными правилами и соглашениями.
