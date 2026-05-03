В Швеции задержали судно Jin Hui

03 мая 2026, 20:37

Береговая охрана Швеции задержала танкер Jin Hui под сирийским флагом

Фото: istockphoto/SHansche

В Балтийском море у берегов Швеции сотрудники береговой охраны совместно с полицией провели операцию по подъему на борт танкера Jin Hui, шедшего под флагом Сирии. Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел в районе Треллеборга на юге королевства.