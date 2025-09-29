Швеция собирается впервые передать Украине истребители Saab JAS 39 Gripen
Швеция может впервые передать Украине свои истребители Saab JAS 39 Gripen. Об этом сообщил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью британскому изданию BBC. Ранее Швеция приостановила планы по поставке этих самолётов, сославшись на необходимость завершения программы поставок F-16.
Министр обороны Швеции Паль Йонсон подтвердил, что после окончательного вступления страны в НАТО, которое состоялось в марте 2024 года, Швеция готова рассмотреть возможность передачи Gripen Украине. Однако он подчеркнул, что решение о поставке будет зависеть от Киева и его готовности интегрировать новую авиационную технику, учитывая уже существующую программу F-16.
В сентябре 2024 года Швеция объявила о выделении 4,6 млрд шведских крон (около $443 млн) на военную помощь Украине, включая детали для производства новых истребителей Gripen E. Однако в этом пакете не предусматривалась передача самих самолётов, чтобы не отвлекать внимание от программы F-16.
Таким образом, хотя на данный момент поставка Gripen Украине не осуществляется, Швеция открыта для обсуждения этого вопроса в будущем, когда Украина будет готова к интеграции новой авиационной техники.
