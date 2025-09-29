Швеция собирается впервые передать Украине истребители Saab JAS 39 Gripen

29 сентября 2025, 18:13

Фото: iStock/aquatarkus

Швеция может впервые передать Украине свои истребители Saab JAS 39 Gripen. Об этом сообщил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью британскому изданию BBC. Ранее Швеция приостановила планы по поставке этих самолётов, сославшись на необходимость завершения программы поставок F-16.