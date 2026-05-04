Раскрыто, за какими объектами в РФ будет следить новый спутник Швеции

04 мая 2026, 12:34

Летчик Попов: Шведский спутник будет следить за ядерными объектами России

Новый шведский спутник, вероятнее всего, будет наблюдать за ходом СВО, а также ядерными объектами РФ. Такое мнение выразил заслуженный военный летчик Владимир Попов.





Напомним, Швеция запустила в космос первый военный разведывательный спутник, который среди прочего будет осуществлять слежку за объектами в России. По словам Попова, важно знать разрешающую способность запущенного спутника и его тип.





«Их интересуют сегодня западные районы, юго-западные районы России, где идет СВО, во-первых. Во-вторых, вся территория России для них очень важна. Коммуникации, какие, какие поставки, куда идут, какие эшелоны, какие полигоны задействованы у нас, где формируются подразделения войск, где готовим их, когда перебрасываем», — сказал Попов «Газете.Ru».

«Они хотят поставлять не только артиллерию и БМП. Плюс шведы рассчитывают получить опыт использования военных разведывательных спутников на случай конфликта с Россией», — отметил эксперт.