Антонов: граждане подвергались унижениям во время обысков спецслужб США

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы неоднократно проводил бесцеремонные обыски российских граждан, унижая их, передает РИА Новости.
По словам дипломата, «количество допросов не перечислить».
Посол отметил, что американскому разведывательному сообществу никогда не нравилось, что дипмиссия активно помогает россиянам, которые по разным причинам попадают на территорию США.
Посол добавил, что усилия местных властей по пресечению передвижения соотечественников приобрели заметный агрессивный и провокационный характер.
Ранее Антонов заявлял, что руководство и дипломаты посольства России в США регулярно подвергаются угрозам.
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«А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных "собеседований": зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла», – отметил он.
Посол отметил, что американскому разведывательному сообществу никогда не нравилось, что дипмиссия активно помогает россиянам, которые по разным причинам попадают на территорию США.
Посол добавил, что усилия местных властей по пресечению передвижения соотечественников приобрели заметный агрессивный и провокационный характер.
Ранее Антонов заявлял, что руководство и дипломаты посольства России в США регулярно подвергаются угрозам.
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Александр Климов