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Украина потеряет ещё больше территорий, если Соединённые Штаты проигнорируют предложения России по мирным переговорам. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.
Также посол высказался о саммите по Украине, который состоится в Швейцарии. Антонов назвал его «профанацией», которая не способна заменить серьёзную дипломатическую и юридическую работу России и Украины.
По словам дипломата, эта конференция нацелена на то, чтобы отвлечь мировую общественность от серьёзных проблем современности. К тому же, «швейцарская сходка» не имеет права подтверждать легитимность украинского президента Владимира Зеленского.
Саммит по Украине состоится 15-16 июня в Швейцарии. Россия не будет участвовать в этой конференции, на которую были приглашены около 160 государств.
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По словам дипломата, эта конференция нацелена на то, чтобы отвлечь мировую общественность от серьёзных проблем современности. К тому же, «швейцарская сходка» не имеет права подтверждать легитимность украинского президента Владимира Зеленского.
Саммит по Украине состоится 15-16 июня в Швейцарии. Россия не будет участвовать в этой конференции, на которую были приглашены около 160 государств.
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Анастасия Чинкова