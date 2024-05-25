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Антонов назвал ситуацию, при которой Украина потеряет ещё больше территорий

Антонов: Украина потеряет территории, если США будут игнорировать предложения РФ
25 мая 2024, 20:22
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина потеряет ещё больше территорий, если Соединённые Штаты проигнорируют предложения России по мирным переговорам. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.
Также посол высказался о саммите по Украине, который состоится в Швейцарии. Антонов назвал его «профанацией», которая не способна заменить серьёзную дипломатическую и юридическую работу России и Украины.

По словам дипломата, эта конференция нацелена на то, чтобы отвлечь мировую общественность от серьёзных проблем современности. К тому же, «швейцарская сходка» не имеет права подтверждать легитимность украинского президента Владимира Зеленского.



Саммит по Украине состоится 15-16 июня в Швейцарии. Россия не будет участвовать в этой конференции, на которую были приглашены около 160 государств.

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#сша
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Меркурис: битва за Славянск и Краматорск может стать крупнейшей в ходе СВО
25 мая 2024, 20:33

Фото: iStock/Evgeny555

Сражения за Славянск и Краматорск могут стать самыми масштабными в ходе СВО. С таким предположением выступил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время готовится почва для наступления ВС РФ. Вероятно, что осенью будет произведено наступление в направлении Славянска и Краматорска, которое может стать крупнейшей битвой за всё время конфликта.

Меркурис отметил, что после освобождения этих городов ВС РФ получит контроль над всем Северным и Центральным Донбассом. Эксперт допустил, что после этого военным откроется путь до реки Днепр в районах, приближённых к Киеву.

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#военные
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#всу
#конфликт
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ВСУ обстреляли посёлок под Белгородом, есть погибшие
Гладков: два человека погибли при обстреле ВСУ Октябрьского под Белгородом
25 мая 2024, 19:33

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что населённый пункт был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В результате ударов два человека погибли от множественных осколочных ранений. Ещё 10 человек пострадали. Среди них есть восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения. Все они доставлены в больницы Белгорода.

Также один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Пожарные ликвидируют возгорания.

Ещё в 21 частном доме выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.

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#украина
#россия
#всу
#обстрел
#белгородская область
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Зеленский признался, что ни одна страна не предлагала Киеву отправить свои войска
Зеленский: никто из партнёров Киева не предлагал отправить свои войска в страну
25 мая 2024, 19:18

Украина не получала ни от одной страны предложений отправить своих военных, а вся информация об этом поступала исключительно из СМИ. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.
Он подчеркнул, что Киев никогда сам не обращался и не получал от других стран предложений об отправке войск на Украине. В СМИ активно обсуждали данный вопрос, но это ни к чему не привело.

При этом Зеленский отметил, что Киев был бы рад такой помощи и поддержал бы решение западных партнёров об отправке войск.

Ранее сообщалось, что Зеленский может предложить странам НАТО напрямую сбивать российские ракеты силами альянса.

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#украина
#военные
#страны
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В США предрекли удар ВСУ по Запорожской АЭС
Джонсон: ВСУ могут ударить по Запорожской АЭС из-за отчаяния
25 мая 2024, 19:04

Фото: iStock/AB Photography

Киевские власти могут решиться на удар по Запорожской атомной электростанции из-за отчаяния. С таким предположением выступил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, Украина попытается сделать что-то отчаянное. Он не исключил, что власти попытаются совершить атаку на Запорожскую АЭС.

Джонсон подчеркнул, что Россия дала понять, что не собирается наносить удары по ядерным объектам в зоне СВО. Эксперт назвал АЭС красной линией, которую ВСУ могут перейти.

В заключение он отметил, что киевские власти с настоящее время находятся в панике и понимают, что их жизнь в под угрозой. В связи с этим, они могут начать делать отчаянные вещи.

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#запорожская аэс
#всу
#украина
#обстрел
#атака
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В Польше напомнили о возможном ответе США на ядерный удар по Украине
Глава МИД Польши: США пригрозили РФ атакой в ответ на ядерный удар по Украине
25 мая 2024, 18:38

Фото: iStock/Gerasimov174

Соединённые Штаты в обращении к России после начала СВО пригрозили массированным ударом по российским позициям на Украине в случае применения ВС РФ ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.
Он напомнил, что американские власти тогда заявили, что в случае использования ядерного оружия, даже если оно никого не убьёт, последует ответ в виде обстрела российских позиций на Украине с помощью обычного оружия.

При этом Сикорский не уточнил, кому именно принадлежит это заявление.

Также министр раскритиковал красные линии в отношении России, поскольку они идут ей во благо. По его словам, Западу нужно научиться играть на эскалации, чтобы в России не знали о шагах, которые может предпринять НАТО. Чёткое обозначение красных линий позволяет России быстро адаптироваться.

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#сша
#россия
#украина
#ядерное оружие
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Украина могла атаковать объект на Кубани американскими ATACMS
Доцент РЭУ Плеханова Глазунов: Украина могла атаковать кубанский объект ATACMS
25 мая 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Российская система предупреждения о ракетной атаке на Кубани является значимым большим объектом, поэтому Украина могла его атаковать американскими ATACMS. Свои мысли на этот счет в беседе с «Лентой.ру» изложил военный эксперт Олег Глазунов.
«Это объект, который предназначен для того, чтобы контролировать воздушное пространство и информировать о ракетно-ядерном ударе», – сказал Глазунов.
По его словам, боевики ВСУ наносят удары по наиболее важным для России объектам. Система расположена достаточно далеко от фронтовой линии, поэтому пользовались, скорее всего, БПЛА или ракетами ATACMS.

Если говорить о БПЛА, тогда удивительно, что ВСУ смогли ударить. Как минимум нужно знать, что за объект там расположен. Значит, по словам Глазунова, украинская разведка «работает очень здорово» и знает все важные объекты российского противоракетного щита, ПВО, поэтому «нужно быть внимательными».

Глазунов считает, что осведомленность киевского режима говорит, что он снова может нанести удар по российским стратегическим объектам.

До этого сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предположил, что США «наняли» ВСУ для удара по объекту ракетного предупреждения РФ.

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#россия
#украина
#сша
#спецоперация
#всу
#вс рф
#киев
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Генерал ВСУ сделал скандальное заявление об обороне Киева
Генерал ВСУ Кривонос: оборона в Киевской области оставляет желать лучшего
25 мая 2024, 17:31

Фото:istockphoto/Irina Piskova

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что оборона в Киевской области оставляет желать лучшего. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Прямой».
По его словам, военные не принимают участие в фортификационном оборудовании территории Украины, и это очень плохо.

Кривонос не исключил, что причиной такого положения дел является коррупционная составляющая.

Он также вспомнил недавние скандалы в военном руководстве Украины и отметил, что уже некого спрашивать, так как кого-то сняли, а кто—то пропал. Самым ненадежным укреплением обороны Кривонос назвал фортификационное оборудование, расположенное при въезде со стороны Житомира в Киев.

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#военные
#оборудование
#всу
#киев
#солдат
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Зеленского могут заменить «более сговорчивым персонажем», пишет InfoBRICS
InfoBRICS: Запад может убрать Зеленского под предлогом его нелегитимности
25 мая 2024, 17:30

Утрата президентом Украины Владимиром Зеленским легитимности может привести к тому, что политики, уставшие от его радикальной позиции в отношении России, найдут ему на замену кого-то более удобного для них. Об этом сообщает InfoBRICS.
Отмечается, что непримиримость украинского лидера может стать неприемлемой для ключевых игроков, которые попытаются убрать его под предлогом нелегитимности. При этом они будут сохранять надежду на то, что пост президента займёт кто-то «более сговорчивый».

В скором времени многие западные лидеры могут занять позицию Китая, Венгрии и Турции, чтобы приведёт к дипломатическому разрешению конфликта на Украине.

Напомним, что срок полномочий Зеленского завершился 20 мая. Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что начиная с этой даты Москва исходит из того, что легитимность главы государства истекла.

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#владимир зеленский
#украина
#президент
#власть
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Путин назвал работу ОПК «на шаг впереди» противника гарантией победы в СВО
25 мая 2024, 17:20

Фото: сайт Кремля

Россия должна быть всё время на шаг впереди Украины, чтобы гарантировать себе победу. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе открытия совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Королёве.
Он подчеркнул, что российский ОПК всегда должен быть на шаг впереди, добавив, что участники встречи и так это знают, поскольку все специалисты регулярно контактируют с российскими военными, находящимися на линии соприкосновения.

По словам Путина, когда российские ОПК опережают военные производства Украины хотя бы на полшага, начинает кратно возрастать эффективность.

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#владимир путин
#оборона
#вооружение
#производство
#победа
#сво
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