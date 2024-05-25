Антонов прокомментировал заявления США о неготовности России к переговорам с Украиной

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Россия воспринимает заявления представителей администрации США о якобы неготовности Москвы к проведению мирных переговоров с Украиной как преднамеренную попытку перевернуть ситуацию «с ног на голову». Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.
По словам дипломата, речь не идёт ни о каком «замораживании» конфликта, и президент России Владимир Путин никогда о подобном развитии событий не говорил.
При этом Антонов уточнил, что любые соглашения между Россией и Украиной должны учитывать ситуацию «на местах».
Ранее американский конгрессмен Томас Масси заявил, что Вашингтону и Москве «было бы неплохо» восстановить отношения.
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При этом Антонов уточнил, что любые соглашения между Россией и Украиной должны учитывать ситуацию «на местах».
Ранее американский конгрессмен Томас Масси заявил, что Вашингтону и Москве «было бы неплохо» восстановить отношения.
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Анастасия Чинкова