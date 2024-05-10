Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Оппоненты России сделали из Украины лабораторию по уничтожению исторической памяти, «перевоспитав» целое поколение. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат завил, что в настоящее время нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов: западные «псевдоисследователи» ставят СССР рядом с гитлеровской Германией, проводят знак равенства между жертвами и убийцами, разрушают мемориалы, издеваются над могилами солдат и офицеров, которые отдали жизнь борьбе за мирное будущее.
Посол добавил, что сегодняшней общей задачей является борьба за мир против ростков «коричневой чумы», которые бурно взошли на Украине и в некоторые европейских странах, а также против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников.
Он добавил, что уверен в проводимой Россией спецоперации, которая расставит все по местам.
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«Наши геополитические оппоненты по сути превратили Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитали там в течение многих лет, заставляя отказываться от своих корней и наших общих героев ради одного — натравления против России. Мы должны не допустить повторения прежних ошибок», — заявил Антонов.
Посол добавил, что сегодняшней общей задачей является борьба за мир против ростков «коричневой чумы», которые бурно взошли на Украине и в некоторые европейских странах, а также против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников.
Он добавил, что уверен в проводимой Россией спецоперации, которая расставит все по местам.
«Мы победим», — заверил Антонов.Читайте также:
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Алина Юрчак