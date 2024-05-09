Макрону посоветовали лечиться после его слов об отправке войск на Украину

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Лидер итальянской политической партии «Лига», министр транспорта и вице-премьер страны Маттео Сальвини резко осудил идею об отправке войск западных стран на Украину. Он считает, что те, кто высказывают такие мысли, нуждаются во врачебной помощи.
Об этом пишет издание Le Parisien. Итальянский политик пояснил, что прежде всего имеет ввиду президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Италии Марио Монти.
Политик также добавил, что если указанные персонажи так хотят воевать, пусть сами отправляются на Украину хоть завтра. По его мнению, подобные высказывания, особенно когда они исходят от людей, облечённых реальной политической властью, являются безответственными и опасными.
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«Их нужно лечить: те, кто так думают и говорят, как о чем-то нормальном, а это касается и Макрона, и Монти, являются опасными», — сказал Сальвини.
Политик также добавил, что если указанные персонажи так хотят воевать, пусть сами отправляются на Украину хоть завтра. По его мнению, подобные высказывания, особенно когда они исходят от людей, облечённых реальной политической властью, являются безответственными и опасными.
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Александр Бойцов