Антонов призвал США задуматься о последствиях их действий против РФ

Фото: istock / Sven Loeffler
Соединённые Штаты должны задаться вопросом, делает ли мир более безопасным их слепое стремление «наказать» РФ за отстаивание ею своих законных интересов. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Комментарий посла публикует пресс-служба российского диппредставительства в Телеграм-канале.
Дипломат указал на критику госдепартамента в адрес России за якобы «нелегитимное нарушение ДСНВ» в опубликованном 15 апреля докладе ведомства, который посвящен реализации соглашений в области контроля над вооружениями.
Дипломат добавил, что при этом Америка превратила Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.
Ранее в США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
«Американским властям пора осознать, что такого рода «заклинания» не возымеют никакого эффекта. Вместо того чтобы плодить бесполезные труды, местным чиновникам следует посмотреть на себя в зеркало и ответить на вопрос: делает ли более безопасным мир их слепое желание «наказать» Россию за отстаивание законных интересов? Ответ, как представляется, лежит на поверхности», — заявил Антонов.
Дипломат добавил, что при этом Америка превратила Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.
Ранее в США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
Алина Юрчак