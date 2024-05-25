Названа страна, которая может ударить «Калибрами» по объектам США вместо России

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Россия могла бы поставить своё оружие одной из стран, которая нанесла бы удар по военному объекту США, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Такое заявление он сделал, комментируя в беседе с NEWS.ru возможную попытку Украины ударить по территории России дальнобойными ракетами американского производства.
В частности, Матвийчук рассказал о военной базе Эт-Танф в провинции Хомс в Сирии, на которой базируются американские морские пехотинцы, десантники и авиация.
Военэксперт предположил, что Сирия могла бы ударить по этой базе российской крылатой ракетой «Калибр». В этом случае Москва, также как это сейчас делает Киев, может заявить, что это уже не российские, а сирийские ракеты. А Дамаск, в свою очередь, имеет право рассматривать военных ВС США на своей территории как оккупантов и атаковать их.
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В частности, Матвийчук рассказал о военной базе Эт-Танф в провинции Хомс в Сирии, на которой базируются американские морские пехотинцы, десантники и авиация.
Военэксперт предположил, что Сирия могла бы ударить по этой базе российской крылатой ракетой «Калибр». В этом случае Москва, также как это сейчас делает Киев, может заявить, что это уже не российские, а сирийские ракеты. А Дамаск, в свою очередь, имеет право рассматривать военных ВС США на своей территории как оккупантов и атаковать их.
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Анастасия Чинкова