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США угрожают ударить по всем российским объектам на Украине в случае применения Москвой ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с The Guardian.
Он утверждает, что американские власти якобы предупредили Россию, что «уничтожат всё».
Кроме того, Сикорский заявил, что польские власти поддерживают право Киева на удары по военным объектам на территории России. Он призвал Запад не огранивать себя в вопросе предоставления военной помощи Украине.
При этом подчеркнём, что Киев, несмотря на слова Сикорского об обстреле именно военных объектов, регулярно наносит удары по жилым домам и иной гражданской инфраструктуре на территории России.
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Кроме того, Сикорский заявил, что польские власти поддерживают право Киева на удары по военным объектам на территории России. Он призвал Запад не огранивать себя в вопросе предоставления военной помощи Украине.
При этом подчеркнём, что Киев, несмотря на слова Сикорского об обстреле именно военных объектов, регулярно наносит удары по жилым домам и иной гражданской инфраструктуре на территории России.
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Анастасия Чинкова